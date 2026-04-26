Sono state diffuse immagini di soldati ucraini in condizioni di evidente denutrizione, con alcuni che si trovavano senza cibo e bevevano acqua piovana. Due ufficiali sono stati rimossi dall’incarico in seguito a questa vicenda. La moglie di un militare ha riferito che suo marito gridava per chiedere aiuto, ma nessuno gli avrebbe prestato attenzione. La vicenda riguarda i militari di stanza nella regione di Kharkiv.

Le immagini che hanno fatto il giro del mondo mostrano quattro militari del secondo Battaglione della quattordicesima Brigata meccanizzata con gli sguardi persi nel vuoto e i corpi ridotti a pelle e ossa. L’indignazione ha costretto lo Stato Maggiore a correre ai ripari: in una nota, ha assicurato che il comandante è stato rimosso dall’incarico, un altro è stato retrocesso di grado e sarà avviata un’indagine. Nel comunicato, lo Stato Maggiore ha poi ammesso che «gli attacchi aerei e missilistici nemici sugli attraversamenti del fiume Oskil hanno notevolmente complicato il supporto logistico alle truppe intorno alla città di Kupiansk». I due ufficiali di alto rango sono stati intanto accusati di non aver informato i vertici dei problemi di approvvigionamento alimentare.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Foto choc di soldati ucraini denutriti. Silurati i due ufficiali responsabili

I soldati ucraini hanno inventato un modo geniale per creare un esercito di robot

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