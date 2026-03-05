730 giorni lontano da casa | l’analisi sulle foto emotive del ritorno dei soldati ucraini dalla prigionia russa

Diverse foto mostrano l’abbraccio tra un soldato ucraino e la sua compagna prima e dopo un periodo di circa 730 giorni trascorsi in prigionia nelle carceri russe. Le immagini sono molto emozionanti e sono state condivise online, testimonianza visiva del lungo tempo di separazione vissuto da chi combatte e da chi lo attende a casa.

Circolano diverse foto estremamente toccanti che ritraggono l'abbraccio tra un soldato ucraino e la la sua compagna prima e dopo, si legge, "730 giorni lontano da casa" dalla la prigionia nelle carceri dell'invasore russo. Tuttavia, nonostante il messaggio di speranza e la denuncia per i reali trattamenti subiti dagli ucraini, l'analisi tecnica rivela una realtà ben diversa da quella raccontata. Abbiamo analizzato la struttura invisibile dei pixel delle immagini circolanti.