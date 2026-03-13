i soldati ucraini insegnano alla bundeswehr come fronteggiare la russia

I soldati ucraini stanno per arrivare nelle scuole militari tedesche per insegnare alla Bundeswehr come si combatte contro la Russia. Per anni, istruttori occidentali sono stati inviati in Ucraina, ma ora il ruolo si inverte: i militari ucraini condividono le loro esperienze con le forze tedesche. La decisione coinvolge diversi istituti di formazione e rappresenta un cambiamento nel modo di affrontare le sfide militari nella regione.

Per anni l’Occidente ha mandato istruttori in Ucraina. Adesso funziona al contrario: soldati ucraini stanno per arrivare nelle scuole militari tedesche per insegnare alla Bundeswehr come si combatte davvero contro la Russia. È un ribaltamento che vale più di quanto sembri. L’accordo è stato firmato a metà febbraio dal ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius e dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a margine di un incontro a Berlino. A rivelarlo per primo è stato Der Spiegel, che ha ottenuto conferme da fonti interne alla Bundeswehr: i negoziati tra i due Paesi andavano avanti già dal 2025. Questa settimana, il generale Christian Freuding, capo dell’esercito tedesco e già coordinatore degli aiuti militari tedeschi all’Ucraina, ha dato i dettagli pubblicamente in un’intervista a Reuters. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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