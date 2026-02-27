La Regione Toscana ha inviato una delegazione a Bruxelles per discutere di Pnrr, bilancio europeo e fondi di coesione. L’obiettivo è approfondire le strategie e le possibilità di accesso ai finanziamenti dell’Unione europea, focalizzandosi su come ottimizzare le risorse disponibili. La missione intende inoltre valutare le prospettive future di questi strumenti di sostegno economico.

Pnrr, bilancio europeo e futuro dei fondi di coesione. Sono questi i dossier economici al centro della missione a Bruxelles del presidente della Toscana Eugenio Giani e dell’assessora ai rapporti con l’Unione europea Cristina Manetti. Due giorni di incontri istituzionali in una fase cruciale, mentre l’Unione è impegnata a definire il prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e a valutare gli effetti finali del Pnrr. Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, il vice direttore generale Direzione generale per la politica regionale e urbana Nicola De Michelis e il rappresentante permanente aggiunto Marco Canaparo sono stati tra gli interlocutori della delegazione toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Regione Toscana a Bruxelles: "Le priorità, Pnrr e fondi di coesione"

