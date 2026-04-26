Forza Italia Follini | Famiglia Berlusconi ‘vede’ nuova mappa in caso pareggio a elezioni

Un membro di Forza Italia ha commentato le possibili evoluzioni politiche in caso di un pareggio elettorale, sottolineando come la famiglia Berlusconi possa avere una nuova strategia da adottare. Nel frattempo, si sono notate aperture inattese su temi relativi ai diritti civili. La situazione politica si fa più articolata, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle alleanze e le posizioni delle diverse forze in campo.

(Adnkronos) – "Si muove con passo felpato, la famiglia Berlusconi. Qualche apertura inattesa sui temi dei diritti civili. Qualche punzecchiatura garbata al governo, subito seguita dalle più canoniche rassicurazioni sulla lealtà al centrodestra. Una manifestazione per la Resistenza condivisa con il Pd. E soprattutto una discreta ma inequivocabile presa di possesso del partito di Forza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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