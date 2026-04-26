Forza Italia ha deciso di sostituire i capigruppo e di adottare nuove posizioni sui diritti civili. La strategia del partito, guidata dall’ex presidente, mira a trovare un equilibrio tra le diverse forze politiche in caso di risultati elettorali molto vicini. Questa mossa rappresenta un cambiamento rispetto alle scelte precedenti e si inserisce in un quadro di discussioni interne sul ruolo del partito nel panorama politico.

? Cosa sapere Forza Italia sostituisce i capigruppo e adotta nuove aperture sui diritti civili.. La strategia dei Berlusconi punta a mediare tra i blocchi in caso di pareggio elettorale.. Marco Follini ipotizza una riconfigurazione della mappa politica italiana in vista di un possibile pareggio elettorale, osservando come la famiglia Berlusconi stia muovendo le proprie pedine con una cautela metodica e nuovi orientamenti sui diritti civili. L’analisi del evidenzia un cambiamento di passo all’interno di Forza Italia. Se l’approccio originario del Cav era caratterizzato da una carica impetuosa, i suoi eredi sembrano preferire una strategia basata sulla gradualità e sulla circospezione, quasi a voler adottare un metodo più vicino alla figura di Gianni Letta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forza Italia cambia rotta: la strategia segreta dei Berlusconi

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