Il gruppo di Forza Italia sta rivedendo le alleanze e le strategie politiche, con i figli di Silvio Berlusconi che mostrano interesse a proiettarsi oltre gli attuali assetti di potere. La direzione futura del partito sembra essere al centro di questa discussione, mentre si delineano nuovi possibili accordi e collaborazioni. La decisione di cambiare rotta arriva in un momento di incertezza politica e di confronto tra diverse forze presenti nel panorama nazionale.

I figli maggiori di Silvio Berlusconi guardano avanti e, soprattutto, oltre gli attuali equilibri politici. Il punto non è più legato ai nomi o agli incarichi interni: la questione centrale è la direzione strategica del partito. La scelta del capogruppo alla Camera, infatti, viene considerata secondaria. Secondo fonti vicine alla famiglia, come riporta oggi Repubblica, sarà il segretario Antonio Tajani a individuare una figura capace di ottenere consenso interno, senza però rappresentare una stagione ormai superata. Congresso rinviato e tensioni interne congelate. Non solo: anche i congressi locali sono stati rallentati. Tajani ha accettato di rinviare quelli più delicati, evitando scontri interni che avrebbero potuto accentuare le divisioni nel partito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Con chi si alleano”. Forza Italia cambia tutto, il nuovo piano dei Berlusconi

La linea dei Berlusconi: “Forza Italia si rinnovi”. Tajani: lo stiamo facendoRoma, 11 febbraio 2026 – Non proprio un botta e risposta, perché, come dire, non appartiene ai costumi (e alla storia) del partito, ma qualcosa che...

Leggi anche: Forza Italia, resa dei conti tra Tajani e Marina Berlusconi: il nodo è su Paolo Barelli

Il 26 gennaio 1994 la discesa in campo di Silvio Berlusconi

Forza Italia, vertice fiume con i Berlusconi, Letta e Tajani. Rinnovata fiducia al segretarioIncontro finito dopo oltre quattro ore. Nomine sul tavolo, al Senato Gasparri sostituito con Stefania Craxi mentre per Montecitorio ipotesi Enrico Costa o Mulè ... repubblica.it

Tajani, braccio di ferro sui congressi locali di Forza Italia. L'incontro con Letta. «Si diano tutti una calmata»La minoranza punta allo stop alle assise, il segretario punta alla ricomposizione dopo i cambi in corsa. L'ipotesi di una raccolta firme per sostituire Barelli ... corriere.it