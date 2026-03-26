Forza Italia Tomarchio | Diamo via al rinnovamento Marina Berlusconi ne ha tracciato la rotta

Un esponente di Forza Italia ha chiesto un rinnovamento immediato all’interno del partito, facendo riferimento a un appello di Marina Berlusconi rivolto alla dirigenza. La richiesta si basa sulla necessità di un cambiamento rapido e senza condizioni, con l’obiettivo di avviare una fase di trasformazione interna. La posizione è stata condivisa pubblicamente, senza riferimenti a eventuali dettagli o reazioni ufficiali.

"Non è più rinviabile l'accoglimento, pieno e incondizionato, dell'appello lanciato da Marina Berlusconi alla classe dirigente di Forza Italia. E se è vero che la Sicilia è sempre stata laboratorio per questo partito e per tutto il centrodestra, è anche da qui che si deve e si può ripartire". Lo dice il deputato catanese all'Ars Salvo Tomarchio. “Va avviato e attuato un rinnovamento radicale nelle idee, nei programmi, nella comunicazione e, di conseguenza, anche nei volti che devono rappresentare il nuovo corso di Forza Italia. Tutto questo è ancor più vero in Sicilia, dove i contrasti interni rischiano di far passare in secondo piano i risultati politici e amministrativi del governo Schifani. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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