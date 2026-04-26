Fortitudo magistrale | Forlì atterrata ma la serie A diretta è di Scafati
La Fortitudo si è imposta nel derby, portando a casa la vittoria, ma la serie A è ormai quasi certa per la squadra di Scafati. La partita si è conclusa con il risultato previsto, confermando la posizione in classifica di entrambe le formazioni. La squadra di casa ha mostrato determinazione, mentre l’avversaria ha mantenuto un ritmo costante fino alla fine. La stagione si avvicina alla fase finale, con le classifiche ormai delineate.
Bologna, 26 aprile 2026 – Fa esattamente il suo dovere la Fortitudo, che nell’attesissimo derby della via Emilia, ultimo capitolo di regular season di A2, atterra Forlì 65-96, ma non può nulla coi risultati dagli altri campi: Scafati espugna infatti Rimini non senza sofferenze e ottiene così la promozione diretta in serie A. Per la Effe, sfuma l'illusione del salto di categoria senza passare dal via: il pass per l' Olimpo del basket andrà staccato attraverso le forche dei playoff, come testa di serie numero due, alle spalle di Pesaro. Callegari UNIEURO Pallacanestro 2.015 FORLI' vs FORTITUDO Bologna #40 Simone Pepe UNIEURO Arena - PalaGalassi Forlì La cronaca.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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