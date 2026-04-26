Fortitudo magistrale | Forlì atterrata ma la serie A diretta è di Scafati

La Fortitudo si è imposta nel derby, portando a casa la vittoria, ma la serie A è ormai quasi certa per la squadra di Scafati. La partita si è conclusa con il risultato previsto, confermando la posizione in classifica di entrambe le formazioni. La squadra di casa ha mostrato determinazione, mentre l’avversaria ha mantenuto un ritmo costante fino alla fine. La stagione si avvicina alla fase finale, con le classifiche ormai delineate.