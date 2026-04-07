Fortitudo l’obiettivo è doppio Rialzarsi e ritrovare Mastellari

Dopo una giornata di riposo per Pasqua, la squadra di pallacanestro è tornata ad allenarsi, concentrandosi su due obiettivi principali: rialzarsi dopo le ultime sfide e ritrovare il giocatore che ha lasciato il team. La ripresa degli allenamenti è iniziata ieri, con la squadra che si prepara ad affrontare le prossime partite con determinazione. Nessun dettaglio sulla durata delle sedute o sui programmi specifici.

Giusto il tempo per godersi una giorno Pasqua di riposo per ricaricare le pile e poi da ieri Fortitudo di nuovo in palestra. Gli otto giorni decisivi per delineare la posizione al termine della stagione regolare della Fortitudo sono iniziati a Cividale con un ko difficile da digerire, ma facile da spiegare. "Mi risulta semplice commentare la partita, loro hanno giocato quattro quarti e noi solo tre", aveva sintentizzato coach Caja. Difficile dargli torto che sia stato calo fisico o calo tecnico, la squadra dal -1 del 30’, sul 45-44 ha subito un parziale di 20-0, segnando 4 punti nell’ultimo minuto e mezzo, con un canestro dal campo nell’ultimo parziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fortitudo, l’obiettivo è doppio. Rialzarsi e ritrovare Mastellari Serie A2: Cremona nicchia e l’Aquila pensa all’esterno di Cividale. Fortitudo, Panni frena. Così spunta MastellariMercato in fase di evoluzione per la Fortitudo alla ricerca di un esterno da aggiungere all’organico. Scalia Volley, a Letojanni per rialzarsi e ritrovare fiduciaTanta voglia di riscatto in casa Scalia Volley alla vigilia della delicata trasferta di questa sera a Letojanni, valida per il campionato di Serie B. Temi più discussi: Fortitudo, blackout totale a Cividale: il quarto periodo è un incubo, la Flats Service crolla 70-48; Un libro racconta la storia della Fortitudo, la passione del basket diventa memoria; Fortitudo, prende sempre più quota la pista Alessandro Panni; BM MERCATO A2/ FLATS SERVICE FORTITUDO, PANNI IN POLE MA SI TRATTA ANCORA. SPUNTA MASTELLARI COME ALTERNATIVA. Fortitudo, blackout totale a Cividale: il quarto periodo è un incubo, la Flats Service crolla 70-48Disfatta per gli uomini di Caja che segnano solo 4 punti nell'ultimo quarto. Il Coach: Loro bravi per 40 minuti, noi solo per 30. Nessun dramma per la classifica ... bolognatoday.it La Effe si butta via e viene travolta a Cividale nel secondo tempo. Finisce 70-48La Fortitudo sprofonda a Cividale, perdendo alla fine per 70-48, ma col peccato mortale di aver segnato solo 4 punti nell’ultimo quarto. Una debacle quasi irreale dopo che al ritorno dal riposo la Eff ... bologna.repubblica.it Luca Castronovo dedica un libro alla storia della Fortitudo Agrigento Il volume ripercorre le tappe più significative della Fortitudo Agrigento: dalle origini alle stagioni più entusiasmanti, passando per protagonisti, partite memorabili e momenti che hanno segnat - facebook.com facebook