Fortitudo l’obiettivo è doppio Rialzarsi e ritrovare Mastellari

Da sport.quotidiano.net 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una giornata di riposo per Pasqua, la squadra di pallacanestro è tornata ad allenarsi, concentrandosi su due obiettivi principali: rialzarsi dopo le ultime sfide e ritrovare il giocatore che ha lasciato il team. La ripresa degli allenamenti è iniziata ieri, con la squadra che si prepara ad affrontare le prossime partite con determinazione. Nessun dettaglio sulla durata delle sedute o sui programmi specifici.

Giusto il tempo per godersi una giorno Pasqua di riposo per ricaricare le pile e poi da ieri Fortitudo di nuovo in palestra. Gli otto giorni decisivi per delineare la posizione al termine della stagione regolare della Fortitudo sono iniziati a Cividale con un ko difficile da digerire, ma facile da spiegare. "Mi risulta semplice commentare la partita, loro hanno giocato quattro quarti e noi solo tre", aveva sintentizzato coach Caja. Difficile dargli torto che sia stato calo fisico o calo tecnico, la squadra dal -1 del 30’, sul 45-44 ha subito un parziale di 20-0, segnando 4 punti nell’ultimo minuto e mezzo, con un canestro dal campo nell’ultimo parziale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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