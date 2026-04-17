Dopo la vittoria contro il Cagliari a San Siro, il difensore dell’Inter ha parlato delle ambizioni della squadra. Ha affermato che, sebbene l’obiettivo principale rimanga lo scudetto, ci sono anche altri traguardi da raggiungere. Le sue parole sono state raccolte subito dopo il match, senza ulteriori commenti o analisi. La squadra si prepara ora alle prossime sfide in campionato.

di Alberto Petrosilli De Vrij, difensore dell’Inter, ha commentato la vittoria ottenuta questa sera contro il Cagliari a San Siro: le dichiarazioni. Al termine della sfida contro il Cagliari, Stefan de Vrij è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prova di forza dei nerazzurri, sottolineando la crescita mentale del gruppo sotto la gestione della proprietà Oaktree. PAROLE – « Scudetto? E’ stata una partita importante e l’abbiamo portata a casa. L’obiettivo si avvicina, ma non è ancora finita. Dobbiamo continuare a vincere. L’anno scorso abbiamo fatto un’ottima stagione senza aver però vinto. Ci siamo resi conto che si doveva fare ancora di più per vincere e quest’anno possiamo conquistare due trofei, che faremo di tutto per portare a casa.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Vrij post Inter Cagliari: «L’obiettivo scudetto si avvicina ma abbiamo un doppio obiettivo. Ecco quale»

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