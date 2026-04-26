Fortitudo a Forlì | sfida decisiva per il sogno promozione

Domenica 26 aprile, la Fortitudo Bologna affronterà la partita contro Forlì all'Unieuro Arena. La squadra ha bisogno di una vittoria per superare Scafati e Pesaro in classifica, entrambe ferme a 50 punti. Questa sfida rappresenta un momento cruciale per la corsa alla promozione e potrebbe determinare gli equilibri della classifica finale. La partita si svolgerà in un contesto di grande tensione e attesa tra i tifosi.

? Cosa sapere Fortitudo Bologna sfida Forlì all'Unieuro Arena domenica 26 aprile per la promozione.. La vittoria serve a superare Scafati e Pesaro, entrambe ferme a 50 punti.. Alle ore 18:00 di oggi, domenica 26 aprile 2026, la Fortitudo Flats Service di Bologna si gioca il destino della stagione nell’Unieuro Arena di Forlì, dove Attilio Caja guida la squadra in una sfida cruciale contro i romagnoli per la promozione diretta o il piazzamento nei playoff. Il sogno dei biancoblù è ancora vivo, ma richiede un incastro perfetto. Con 48 punti in classifica, la formazione di Stefano Tedeschi deve battere Forlì per accorciare le distanze con le dirette avversarie, Scafati e Victoria Libertas Pesaro, entrambe ferme a quota 50.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fortitudo a Forlì: sfida decisiva per il sogno promozione Notizie correlate Forlì-Ascoli, sfida decisiva al Morgagni: il biancorosso puntaIl Forlì si prepara ad affrontare un test decisivo per il proprio destino sportivo sabato prossimo alle 17:30, quando ospiterà al Morgagni l’Ascoli,... Domotek-Lecce: la sfida decisiva per lo spareggio promozioneAl Palacalafiore di Reggio Calabria, domenica 15 marzo 2026 alle ore 18, la Domotek Volley affronta l’Aurispa Lecce in una sfida decisiva per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Unieuro Forlì-Fortitudo, tolleranza zero sui biglietti: annullati i primi tagliandi acquistati in modo irregolare; BASKET: Derby Fortitudo-Forlì, Sarto indica la rotta; Unieuro-Fortitudo, stretta sui biglietti: annullati i primi ticket irregolari; Effe, gli ostacoli del cuore. Aradori sulla strada per la A: Fortitudo, provo a batterti. Ma ai playoff sei la favorita. Forlì, sfida alla Fortitudo. Aradori sulla strada della ex verso l’A: Provo a batterla, poi ai playoff sarà la favorita»L’attesa domenica per il derby: Chiuderò la stagione senza saltare una gara. Non ho dimenticato la passione di Bologna, ma anche qui sto benissimo. Puntano ancora alla promozione diretta? Ma è tutto ... sport.quotidiano.net Unieuro Arena calda per il valore di questa Forlì 2.015 vs Fortitudo BolognaUnieuro Forlì e Flats Service Fortitudo Bologna si ritrovano domenica alle 18 all’Unieuro Arena per chiudere la regular season in una sfida che porta con sé motivazioni ... pianetabasket.com La Fortitudo Basket Apricena e la Fortitudo Basket Apricena sono orgogliosi di comunicare la convocazione del nostro "Mattia Pirro " per 4ª Tappa del "Torneo delle Province" in programma domenica 26 aprile 2026. L’evento si svolgerà ad Apricena presso il - facebook.com facebook