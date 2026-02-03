Nei prossimi giorni l’Italia dovrà fronteggiare un’ondata di maltempo. Temporali intensi, vento forte e grandinate colpiranno varie regioni per circa 24 ore. Le previsioni meteo segnalano che il cielo si sta già scurendo: il colore azzurro si sta trasformando in un grigio scuro, come segnale di un cambiamento in arrivo. Le autorità invitano alla prudenza e consigliano di tenere d’occhio gli aggiornamenti.

Il cielo ha iniziato a cambiare colore lentamente, passando da un azzurro limpido a un grigio ferroso che non lascia presagire nulla di buono. Per le strade si avverte quella strana elettricità che precede i grandi cambiamenti, un silenzio sospeso interrotto solo da qualche folata di vento più fredda delle precedenti. Molti guardano verso l’alto, affrettando il passo per rientrare in casa o per mettere al sicuro ciò che è rimasto all’aperto, consapevoli che la tregua sta per finire. Le serrande si abbassano con un rumore metallico più secco del solito e l’umidità comincia a farsi sentire nelle ossa, mentre all’orizzonte le prime nubi cariche di pioggia si ammassano come un esercito pronto all’assalto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allerta meteo in Italia: “Temporali violenti, vento e grandine per 24 ore”. Ecco dove

Approfondimenti su Allerta Meteo

La protezione civile della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali, vento e grandine.

Ultime notizie su Allerta Meteo

