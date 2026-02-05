Allerta meteo weekend da incubo | Forti temporali e raffiche di vento Le zone colpite

Vento forte e temporali scuotono il Lazio, mettendo in allerta il weekend. Le piogge intense e le raffiche di vento stanno già causando disagi e problemi in molte zone della regione. Le autorità invitano alla prudenza e adottano misure di sicurezza, mentre le condizioni meteo restano instabili.

La giornata di venerdì 6 febbraio si apre nel Lazio sotto il segno del maltempo, con condizioni meteorologiche che destano particolare attenzione su gran parte del territorio regionale. Le previsioni indicano forti piogge, temporali anche intensi e raffiche di vento che potrebbero creare disagi, soprattutto nelle aree più esposte dal punto di vista idrogeologico. Il quadro complessivo spinge le autorità a raccomandare prudenza negli spostamenti e a monitorare l'evoluzione dei fenomeni nel corso delle ore. L'avviso diffuso segnala una situazione in peggioramento già dalla notte precedente, con precipitazioni diffuse destinate a proseguire per l'intera giornata.

