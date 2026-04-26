Nella notte si è registrata una potente scossa di terremoto che ha interessato ampie zone della regione, provocando un improvviso tremore percepito da tutta la popolazione. La terra ha tremato improvvisamente, svegliando centinaia di persone che si sono trovate in difficoltà nel tentare di capire cosa stesse accadendo. Non sono stati segnalati danni immediati o feriti, ma l’evento ha causato grande preoccupazione tra i residenti.

Una scossa improvvisa, nel cuore della notte, capace di svegliare di soprassalto centinaia di persone. Il tremore, breve ma netto, ha generato paura e incertezza, con molti che hanno avvertito distintamente il movimento della terra. Attimi di tensione, soprattutto ai piani alti degli edifici, dove la vibrazione è risultata più evidente. Nessun boato, ma una sensazione chiara e inequivocabile: qualcosa sotto i piedi si era mosso. Solo in seguito è arrivata la conferma ufficiale: si è trattato di un terremoto registrato dal Servizio sismico svizzero, che ha rilevato una magnitudo di 3,8 sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato a circa sei chilometri a est di Walenstadt, in Svizzera, una zona dove eventi sismici di lieve entità non sono rari.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Forte scossa di terremoto, sentita ovunque: ha tremato tutto di colpo

Palermo: forte scossa di terremoto tra Calabria e Sicilia

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