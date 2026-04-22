Roma riapre il Forte Aurelia dopo dieci anni | l’inaugurazione in 10 foto

Dopo dieci anni di lavori di restauro, il Forte Aurelia a Roma è stato riaperto al pubblico. L’inaugurazione si è svolta oggi, segnando il ritorno di uno dei principali simboli storici della difesa della città. Sono state scattate dieci foto per documentare il momento, che ha visto la partecipazione di autorità e cittadini interessati alla riqualificazione del sito.

Roma ritrova il Forte Aurelia. È stato inaugurato oggi, dopo il lavoro di restauro, uno dei luoghi simbolo della difesa della Capitale. “È particolarmente significativo trovarsi nell’ambito delle celebrazioni del 2779° Natale di Roma per salutare la rinascita del Forte Aurelia, finalmente restituito alla comunità dopo un restauro che ne ha esaltato il valore storico”, ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dopo la riqualificazione del Forte Aurelia. “Si tratta di una strategia integrata di valorizzazione, pensata per rafforzare l’identità del ‘Sistema dei Forti di Roma’ e per consolidarne il ruolo nel tessuto culturale della città, grazie a un’azione coordinata tra il Ministero della Cultura, la presidenza del Consiglio, gli altri Dicasteri e le Agenzie dello Stato.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, riapre il Forte Aurelia dopo dieci anni: l’inaugurazione in 10 foto Notizie correlate Leggi anche: Forte Aurelia torna a vivere dopo 10 anni di restauro Roma, riapre dopo oltre cinque anni lo storico bunker di Villa Ada Savoia – LE FOTORiapre dopo oltre cinque anni di chiusura lo storico bunker di Villa Ada Savoia a Roma. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Forte Aurelia torna a vivere dopo 10 anni di restauro; Roma riabbraccia il Forte Aurelia: l’ex complesso militare diventa un polo culturale; Inaugurazione del restauro del Forte Aurelia; Oggi, ‘Natale di Roma’, la Guardia di Finanza restituisce il Forte Aurelia alla capitale. Roma, dopo 10 anni di restauro riapre al pubblico il Forte Aurelia(LaPresse) È stato inaugurato oggi, dopo il lavoro di restauro, il Forte Aurelia, luogo simbolo della difesa di Roma capitale. Si tratta della realizzazione di un sogno - ha detto il generale in ... stream24.ilsole24ore.com Forte Aurelia torna a vivere dopo 10 anni di restauroIl 22 aprile la Guardia di Finanza inaugura l'edificio tornato completamente agibile, alla presenza di Gualtieri e dei ministri Giuli e Giorgetti ... romatoday.it Roma riabbraccia il Forte Aurelia: l’ex complesso militare diventa un polo culturale roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Corrado Ferrante. . 22 Aprile Inaugurazione FORTE AURELIA L’evento vedrà la partecipazione straordinaria dell'attrice Nancy Brilli, che condurrà l’evento e farà da guida narrante di un viaggio nella storia dei forti romani, evidenziando il valore dell’opera di re - facebook.com facebook