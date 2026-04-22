roma dopo 10 anni di restauro riapre al pubblico il forte aurelia

Dopo dieci anni di lavori di restauro, il Forte Aurelia è stato aperto nuovamente al pubblico. L'inaugurazione si è svolta oggi, segnando la fine di un intervento che ha interessato uno dei simboli storici della difesa della città. La struttura, situata lungo il percorso di difesa di Roma, torna così accessibile ai visitatori, mantenendo il suo ruolo di testimonianza del passato militare della capitale.

È stato inaugurato oggi, dopo il lavoro di restauro, il Forte Aurelia, luogo simbolo della difesa di Roma capitale. “Si tratta della realizzazione di un sogno – ha detto il generale in seconda della Guardia di Finanza, Bruno Buratti – perché dopo dieci anni di lavoro viene recuperato e torna alla vita il Forte Aurelia, che è parte integrante assieme agli altri forti, del campo trincerato della storia di questa città. Questo forte è stato edificato dove i francesi nel 1849 avevano impiantato le opere di assedio per attaccare le mura Gianicolensi cui seguì la caduta della Repubblica Romana. È stata la prima opera che il governo italiano ha...🔗 Leggi su Lapresse.it

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