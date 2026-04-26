Formazioni ufficiali Torino Inter le scelte di D’Aversa e Chivu per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Torino e Inter sono state comunicate per la partita valida per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. La sfida si svolgerà con le scelte di formazione di D’Aversa e Chivu, che hanno deciso gli undici titolari per entrambe le squadre. La partita rappresenta un appuntamento importante nel corso della stagione, con le due squadre pronte ad affrontarsi sul campo.

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