Formazioni ufficiali Cremonese Torino le scelte di Giampaolo e D’Aversa per il match di Serie A
Sono state ufficializzate le formazioni di Cremonese e Torino per la partita valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Le scelte dei tecnici sono state comunicate prima del calcio d'inizio, segnando le line-up che scenderanno in campo. La sfida si svolge oggi, con i due allenatori che hanno optato per le rispettive formazioni titolari.
Palestra Inter, pista calda: i nerazzurri ci provano, ma l’operazione presenta diversi ostacoli! Cosa può succedere Bastoni guarda al Barcellona: esclusi i motivi economici e ambientali. Ecco cosa lo spinge davvero Lewandowski Milan, incastro decisivo per Vlahovic? Tre scenari che possono ribaltare il mercato Calciomercato Lazio, arriva Pedraza! Il terzino spagnolo conferma l’addio al Villarreal e prepara lo sbarco in Serie A Friedkin, arriva una clamorosa indiscrezione dagli USA: si apre un nuovo capitolo! Tutti i dettagli Prandelli sicuro: «Lewandowski o Bernardo Silva? Ecco chi prenderei. La Juventus il grande centravanti lo ha già in...🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Formazioni ufficiali Cagliari Cremonese, le scelte dei due tecnici Pisacane e Giampaolo per il match di Serie ASommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione…».
Leggi anche: Formazioni ufficiali Parma Cremonese, le scelte di Cuesta e Giampaolo per il match di Serie A
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Cremonese-Torino: probabili formazioni e statistiche; Primavera Torino-Cremonese 3-0: il tabellino; Cagliari-Cremonese e Torino-Verona: dove vedere le due partite in tv e probabili formazioni; Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Cremonese: si rivede Liema Olinga. In attacco...
LIVE Cremonese-Torino: formazioni e prepartita in direttaCremonese-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it
Cremonese-Torino: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI granata scendono in campo allo Zini per contendere agli uomini di Giampaolo 3 punti salvezza a 6 giornate dal termine ... tuttosport.com
Cremonese-Torino Le probabili formazioni - facebook.com facebook
Giampaolo sprona la Cremonese, 'serve concretezza'. Domani arriva il Torino allo Zini, 'mi aspetto una gara complessa' #ANSA x.com