Formazioni ufficiali Cremonese Torino le scelte di Giampaolo e D’Aversa per il match di Serie A

Sono state ufficializzate le formazioni di Cremonese e Torino per la partita valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Le scelte dei tecnici sono state comunicate prima del calcio d'inizio, segnando le line-up che scenderanno in campo. La sfida si svolge oggi, con i due allenatori che hanno optato per le rispettive formazioni titolari.