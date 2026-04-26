Formazioni ufficiali Torino Inter | le scelte di Chivu e D’Aversa

Le formazioni ufficiali di Torino e Inter sono state annunciate in vista della partita prevista oggi alle 18. Le scelte dei tecnici sono state rese note, con le rispettive squadre che scenderanno in campo con le formazioni definite. La sfida si giocherà a breve, con le formazioni che si preparano a scendere in campo per la prima volta questa stagione.

di Alberto Petrosilli Formazioni ufficiali Torino Inter: sono stati diramati gli schieramenti della sfida in programma oggi alle 18. Le scelte di Chivu e D’Aversa. Di seguito la formazioni ufficiali di Torino-Inter, sfida in programma oggi alle 18 e valida per la 34esima giornata di Serie A: TORINO (3-4-1-2): 1 Paleari; 23 Coco, 44 Ismajli, 77 Ebosse; 20 Lazaro, 66 Gineitis, 6 Ilkhan, 33 Obrador; 10 Vlasic; 18 Simeone, 19 Adams. A disposizione: 81 Israel, 99 Siviero, 4 Prati, 8 Ilic, 13 Maripan, 17 Kulenovic, 22 Casadei, 34 Biraghi, 35 Marianucci, 61 Tameze, 91 Zapata, 92 Njie. Allenatore: Roberto D’Aversa. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Carlos Augusto; 36 Darmian, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Torino Inter: le scelte di Chivu e D’Aversa Notizie correlate Formazioni ufficiali Torino Inter, le scelte di D’Aversa e Chivu per il match di Serie ALukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga. Formazioni ufficiali Inter Torino: le scelte di Chivu e Baroni. Tegola Darmian per i nerazzurridi Alberto PetrosilliFormazioni ufficiali Inter Torino: di seguito le scelte di Cristian Chivu e Marco Baroni per il quarto di finale di Coppa Italia... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torino-Inter: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Torino-Inter: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Torino-Inter, probabili formazioni e ultime notizie: novità in difesa, chance per Pio Esposito dal 1'; Inter, la probabile formazione contro il Torino: la scelta di Chivu in attacco. Torino-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18La diretta live di Torino-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Le ultime dal Grande Torino: Lazaro e Ilkhan titolariLe formazioni ufficiali di Torino-Inter di Serie A: D'Aversa schiera dal primo minuto Lazaro e Ilkhan, nell'Inter gioca Darmian ... toro.it La formazione ufficiale dei nerazzurri per Torino-Inter A sorpresa fuori Calhanoglu, Dumfries e Pio Esposito: spazio a Sucic, Darmian e Bonny! Va in panchina anche Bastoni, c'è Carlos Augusto. Di seguito l'11 al completo: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos - facebook.com facebook Torino-Inter, la formazione che dovrebbe schierare Chivu: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram @fcin1908it x.com