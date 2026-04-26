formazioni ufficiali milan juve le scelte di allegri e spalletti per la super sfida di serie a

Per la partita di Serie A tra Milan e Juventus, valida per la 34ª giornata della stagione 202526, sono state rese note le formazioni ufficiali. L’allenatore del Milan ha scelto i giocatori titolari, così come il tecnico della Juventus, per il match che si svolge oggi. Entrambe le squadre si preparano ad affrontare questa sfida con le scelte fatte nei rispettivi schieramenti.

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