formazioni ufficiali udinese juve le scelte di runjaic e spalletti per la sfida di serie a

Le formazioni ufficiali di Udinese e Juventus per il 29° turno di Serie A 202526 sono state annunciate da Runjaic e Spalletti. Le due squadre si affrontano in una partita che si gioca oggi, con le scelte dei tecnici che orientano le rispettive formazioni. La partita si svolge sulla scena del campionato italiano di calcio.

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