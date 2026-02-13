Formazioni ufficiali Pisa Milan le scelte di Hiljemark e Allegri per la sfida di Serie A

Hiljemark ha deciso di schierare il Pisa con una formazione offensiva, mentre Allegri punta su un Milan compatto, entrambi pronti a mettere in campo le proprie strategie per il match del 25° turno di Serie A. La giornata si apre con i due allenatori che hanno scelto formazioni diverse, puntando su giocatori chiave come Ninkovic nel Pisa e Leao nel Milan. La partita, prevista allo stadio Arena Garibaldi, si preannuncia intensa e ricca di duelli tra i protagonisti.

Pisa-Milan in Serie A stasera: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Pisa-Milan: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Formazioni ufficiali Verona-Pisa, chi gioca titolare: le ultime su Perilli, Montipò, Sarr, Orban, Meister, Durosinmi e Moreo; Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Pisa.

Pisa - Milan formazioni ufficiali: ecco le scelte di Hiljemark e Allegri per la venticinquesima giornata di Serie A 2025/26.

Pisa-Milan formazioni ufficiali: la scelta su Leao e Pulisic, Hiljemark lancia Tramoni e si affida ancora a Durosinmi. Gara fondamentale all'ombra delle torre pendente, con Allegri che deve ancora una volta dosare al meglio le energie dei suoi attaccanti, Hiljemark in cerca dell'impresa dopo il 2-2 dell'andata

