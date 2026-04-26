In vista del match di Serie A tra Genoa e Como, sono state annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre. L'allenatore del Genoa ha scelto i giocatori che scenderanno in campo, così come il tecnico del Como. Le scelte sono state comunicate poco prima dell'inizio della partita, che si svolgerà a breve. Questa partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa stagione.

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© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Genoa Como: le scelte di De Rossi e Fabregas per il match di Serie A

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Genoa-Como, formazioni ufficiali: fuori Colombo e MalinovskyiGENOA (4-4-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Vitinha, Ekhator. All. De Rossi. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da ... fantacalcio.it

Probabili formazioni di Genoa-Como #SkySport #SkySerieA x.com

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