Il 9 maggio, volontari del Comitato Centro Storico e di Orgogliosi Forlivesi saranno presenti in corso Diaz a Forlì per rimuovere graffiti e sporcizia. L'intervento mira a contrastare il degrado nel cuore della città, con l’obiettivo di ripulire le zone più colpite e migliorare l’aspetto generale del centro storico. La presenza dei volontari fa parte di un'iniziativa per riqualificare le aree urbane più frequentate.

? Cosa sapere Il Comitato Centro Storico e Orgogliosi Forlivesi operano in corso Diaz il 9 maggio.. I volontari rimuoveranno graffiti e sporcizia per contrastare il degrado nel centro di Forlì.. Sabato 9 maggio alle ore 15, il Comitato Quartiere Centro Storico di Forlì organizzerà una giornata dedicata al decoro urbano in corso Diaz, all’angolo con Piazza Saffi, per contrastare il degrado attraverso l’iniziativa denominata Caffè e detergente. L’appuntamento nasce dalla volontà condivisa tra il Comitato Quartiere Centro Storico e il gruppo Orgogliosi Forlivesi di trasformare la cura della città in un atto di partecipazione collettiva. Invece di limitarsi alla lamentela per l’incuria, i volontari hanno deciso di agire direttamente sul territorio, armandosi di strumenti pratici come spugne e raschietti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì si riprende il centro: volontari contro i graffiti molesti

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