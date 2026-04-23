Forlì scudo contro il fango | i volontari proteggono i Romiti

A Forlì, alcuni volontari della Croce Rossa hanno distribuito sacchi autoespandenti ai residenti del quartiere Romiti lo scorso 18 aprile. L’azione mira a offrire strumenti utili per la protezione delle abitazioni, in una zona che ha affrontato problemi legati alle intemperie e al fango. La distribuzione si inserisce in un’iniziativa di supporto diretto alla comunità locale, senza coinvolgimenti di altri enti o figure pubbliche.

? Cosa sapere La Croce Rossa distribuisce sacchi autoespandenti ai residenti dei Romiti lo scorso 18 aprile.. L'operazione mira a prevenire nuovi accumuli di fango nella zona ovest di Forlì.. I volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Forlì hanno consegnato sacchi autoespandenti direttamente sulle soglie delle abitazioni dei Romiti lo scorso sabato 18 aprile, dando il via a una massiccia operazione di prevenzione contro il rischio alluvionale che ha coinvolto centinaia di nuclei familiari della zona ovest. L’iniziativa, coordinata per rispondere alle richieste specifiche dei residenti, mira a blindare i quartieri periferici contro l’eventualità di nuovi accumuli di fango.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì, scudo contro il fango: i volontari proteggono i Romiti Notizie correlate Prevenzione alluvione, sacchi consegnati sull'uscio di casa: il grazie dei Romiti ai volontari e al ComuneI sacchi di sabbia arrivano direttamente sull'uscio di casa per blindare il quartiere contro la paura del fango. Leggi anche: Volley B1 femminile. Calisesi e Gregori, lo strano derby Forlì-Cesena. Domani al Villa Romiti in palio una fetta di salvezza Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Scudo contro le calamità: l’alleanza tra Cna e Protezione Civile per non fermare il lavoro in caso di emergenza; Se informati, quei tre cittadini si sarebbero salvati: la lezione dell'alluvione nel nuovo Piano emergenze che coinvolge i cittadini. Diretta Carpi Forlì streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca per il girone B di Serie C.Diretta Carpi Forlì streaming video tv: i giochi sono ormai fatti tra gli emiliani fuori dai playoff e i romagnoli ad un passo dalla salvezza. ilsussidiario.net