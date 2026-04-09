LIVE Piacenza-Perugia 1-3 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli umbri vincono in trasferta e salgono 0-2 nella serie!

Nella partita di volley tra Piacenza e Perugia, gli ospiti hanno conquistato una vittoria in trasferta con un punteggio di 3-1. La gara, valida per la Superlega 2026, si è conclusa poco fa, con gli umbri che ora conducono la serie 2-0. La cronaca in diretta si ferma qui, dopo aver seguito l'incontro fino alla sua conclusione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.37 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport. Grazie mille per averci seguito, buona continuazione di serata a tutti! 22.35 Troppo discontinuo Gutierrez, ottimo match per Bovolenta che però manca nei momenti importanti: a Piacenza le sue due punte non bastano per pareggiare la serie che adesso si mette davvero male. Perugia ha il primo match point in casa che potrà sfruttare il 12 aprile alle 18.00. I ragazzi di Lorenzetti, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana e del Mondiale per Club, iniziano ad affacciarsi alla finale di Superlega, senza dimenticare che giocheranno anche le Final Four di Champions League a Torino con la semifinale del 16 maggio contro il Warsawa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Piacenza-Perugia 1-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri vincono in trasferta e salgono 0-2 nella serie! Leggi anche: LIVE Perugia-Piacenza 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri soffrono ma vincono gara1 di semifinale LIVE Piacenza-Perugia 1-2, Superlega volley 2026 in DIRETTA: Ben Tara trascina gli umbri che vincono 20-25 il terzo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-25 NUOVO VANTAGGIO PERUGIA! Mani fuori di Ben Tara da seconda linea! 20-24 Erroraccio di Piacenza che... Temi più discussi: LIVE Perugia-Piacenza 3-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri soffrono ma vincono gara1 di semifinale; Senza Mandiraci la Gas Sales Bluenergy finisce ko con Perugia; Semifinali Scudetto, Perugia respinge il primo assalto di Piacenza; Semifinali, Gara 1 | Sir Susa Scai Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza SuperLega Credem Banca. Piacenza-Perugia oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streamingOggi giovedì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie riparte con i Block Devils in ... oasport.it LIVE Piacenza-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Gas Sales ... oasport.it STASERA in DIRETTA GARA 2 SEMIFINALE SCUDETTO PIACENZA - PERUGIA : PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA! - facebook.com facebook Pallavolo SL Scudetto - Piacenza aspetta Perugia, sempre con il dubbio Mandiraci, ma con Bovolenta in grande crescita x.com