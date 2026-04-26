Forlì macelleria chiusa | dopo l’omicidio emerge l’uso abusivo

A Forlì, la polizia ha sospeso la licenza di una macelleria in via Ravegnana in seguito all’omicidio avvenuto il 7 aprile. Dopo i rilievi, si è scoperto che l’attività commerciale aveva utilizzato in modo abusivo alcune attrezzature. La questura ha deciso di chiudere temporaneamente l’esercizio, che ora resterà chiuso fino a ulteriori verifiche. La procura ha avviato un’indagine per chiarire i fatti.

? Cosa sapere Questura di Forlì sospende licenza macelleria Mzab in via Ravegnana dopo omicidio del 7 aprile.. Indagini su retrobottega rivelano alloggi abusivi e violazioni delle norme igienico-sanitarie nel locale.. Il Questore di Forlì, Claudio Mastromattei, ha disposto la sospensione della licenza per venti giorni della macelleria Mzab in via Ravegnana, a seguito del tragico evento avvenuto lo scorso 7 aprile che ha la morte di un uomo di 45 anni di nazionalità marocchina. L’episodio, che ha scosso la tranquillità del quartiere durante le ore notturne di qualche settimana fa, è stato causato da una violenta lite finita con una ferita mortale inflitta all’occhio della vittima.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì, macelleria chiusa: dopo l’omicidio emerge l’uso abusivo Notizie correlate Omicidio a Forlì, 45enne ucciso a coltellate in una macelleria nella notte: fermato il presunto assassinoUn uomo di 45 anni è stato ucciso con diverse coltellate in una macelleria a Forlì dopo una lite nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile. Omicidio nella macelleria, dopo il dissequestro la sospensione dell'attività: "Persone alloggiate abusivamente"Una furiosa lite ha causato la morte di un 45enne marocchino, trafitto da una coltellata a un occhio nella macelleria ‘Mzab’ di via Ravegnana, è... Altri aggiornamenti Si parla di: Lo spaccio era tra il titolare e Badr. Mio fratello era onesto, ucciso in macelleria senza un motivo. Forlì. Omicidio in macelleria, il Questore sospende la licenza per venti giorniIl Questore della Provincia di Forlì-Cesena, dott. Claudio Mastromattei, ha disposto la sospensione per venti giorni della licenza di un negozio di ... corriereromagna.it Omicidio a Forlì: sospesa la licenza alla macelleriaIl Questore di Forlì-Cesena ha sospeso per 20 giorni la licenza della macelleria, alla luce di quanto emerso durante le indagini, dopo l'omicidio di aprile scorso ... livingcesenatico.it