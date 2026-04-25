Il Forlì festeggia la salvezza al Morgagni ospitando il Perugia Ceglia | È una grande felicità

Ultima della stagione per il Forlì Calcio che domenica al "Morgagni" (ore 14:30) saluterà per questa stagione il proprio pubblico con la matematica salvezza già in tasca conquistata sabato scorso sul campo del Carpi; ospite di turno il Perugia che al contrario dei galletti salirà in Romagna a.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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