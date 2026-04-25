Il Napoli si prepara alla sfida mentre il pubblico al Maradona si raduna per sostenere la squadra. In un momento di tensione, l’allenatore prende la parola per rispondere alle critiche che sono arrivate nelle ultime settimane. Ha dichiarato che le accuse sono eccessive e ha ribadito la convinzione che questa squadra meriti di partecipare alla Champions League. La scena si svolge tra entusiasmo e attenzione da parte dei tifosi presenti allo stadio.

"> Il Napoli si ritrova, il Maradona canta e Conte si prende la scena. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, dopo il 4-0 alla Cremonese l’allenatore azzurro esalta la reazione della squadra e risponde alle critiche arrivate dopo la Lazio. «Non avevo dubbi sull’intelligenza dei miei calciatori – ha spiegato Conte, come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport –. Contro la Lazio abbiamo avuto tanto possesso senza tirare in porta, ma ieri ho visto voglia di rivalsa e determinazione». Poi la stoccata: «Le critiche sono state eccessive per una squadra che ha vinto scudetto e Supercoppa ed è seconda nonostante le assenze».🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport – “Napoli, Conte: «Critiche eccessive. Questa squadra merita la Champions»”

Benfica Napoli 2-0 CONTE in conferenza post-partita Champions League

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