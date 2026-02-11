Niente metaldetector nelle scuole della Valle d’Aosta | il piano della Regione per gestire il disagio giovanile

La Regione Valle d’Aosta ha deciso di non installare metaldetector nelle scuole. L’assessore Lavevaz spiega che gli istituti sono troppo piccoli e si possono controllare facilmente senza bisogno di strumenti aggiuntivi. La scelta nasce dalla volontà di affrontare il disagio giovanile in modo pratico e diretto, senza creare allarmismi o complicare le attività scolastiche.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.