Niente metaldetector nelle scuole della Valle d’Aosta | il piano della Regione per gestire il disagio giovanile
La Regione Valle d’Aosta ha deciso di non installare metaldetector nelle scuole. L’assessore Lavevaz spiega che gli istituti sono troppo piccoli e si possono controllare facilmente senza bisogno di strumenti aggiuntivi. La scelta nasce dalla volontà di affrontare il disagio giovanile in modo pratico e diretto, senza creare allarmismi o complicare le attività scolastiche.
L'assessore Lavevaz esclude l'installazione di metaldetector nelle scuole della Valle d'Aosta, ritenendo gli istituti piccoli e facilmente monitorabili. Nonostante l’allarme di Fratelli d’Italia su sicurezza e disagio, la Regione punta sulla prevenzione, confermando l'assenza di criticità urgenti dopo il confronto con le autorità competenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Valle d Aosta
Claudia Conte nominata Portavoce dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile: curerà comunicazione e progetti educativi dedicati alla prevenzione nelle scuole italiane
Claudia Conte è stata nominata Portavoce dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile.
Divieto di possesso di coltello per i minori, il testo del decreto è pronto. In arrivo anche i metaldetector nelle scuole. Salvini propone 10mila militari nelle strade
Il nuovo decreto sicurezza, attualmente in fase di definizione, introduce diverse misure volte a migliorare la sicurezza pubblica.
Ultime notizie su Valle d Aosta
Argomenti discussi: Niente metal detector nella scuole; Metal detector a scuola: niente vigilanza privata; Prefetto Zito: Per ora niente metal detector nelle scuole; Metal detector a scuola. I presidi frenano: Sono l’extrema ratio.
Sicurezza nelle scuole, in Umbria niente metal detector o controlli straordinaridi Dan.Bo. Nessun controllo straordinario o metal detector nelle scuole dell’Umbria, sulle quali comunque rimarrà alta l’attenzione in termini di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità. È q ... umbria24.it
Niente metal detector nella scuolePrima riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Perugia dopo il giro di vite del ministero. Scuole monitorate ma nessun provvedimento speciale ... rainews.it
Niente zone rosse ma tre bolle con varchi e metal detector presidiati dalle forze dell’ordine: una attorno all’Ariston, una in piazza Colombo e una sul fronte del Palafiori - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.