Voci non confermate circolano in Iran riguardo a un raid militare, con indiscrezioni che parlano della morte del comandante delle Guardie Rivoluzionarie e del ministro della Difesa. Secondo fonti non ufficiali, sarebbero stati uccisi Mohammad Pakpour e Aziz Nasirzadeh. Le notizie si susseguono senza conferme ufficiali e al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità.

Circolano notizie non ufficiali secondo cui sarebbero rimasti uccisi il comandante delle Guardie Rivoluzionarie, Mohammad Pakpour, e il ministro della Difesa iraniano, Aziz Nasirzadeh. Le informazioni, diffuse nelle ore successive ai raid condotti sul territorio iraniano, non hanno al momento trovato conferme da fonti istituzionali. Secondo quanto trapelato, i due alti esponenti militari sarebbero deceduti in seguito agli attacchi. Tuttavia, mancano comunicazioni ufficiali da parte delle autorità iraniane, e la situazione resta quindi avvolta nell’incertezza. Eventuali conferme o smentite potrebbero arrivare nelle prossime ore, mentre il contesto regionale continua a essere segnato da forte instabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Raid in Iran, voci sulla morte del comandante dei Pasdaran e del ministro della Difesa

