Fondo promozione lettura 2026 | domande online dal 1° al 30 aprile per biblioteche scolastiche e sistemi bibliotecari

Dal 1° al 30 aprile sarà possibile presentare le domande online per accedere alle risorse del Fondo promozione lettura 2026. Il bando è rivolto alle biblioteche scolastiche e ai sistemi bibliotecari, con l’obiettivo di finanziare progetti e iniziative legate alla promozione della lettura e alla valorizzazione del patrimonio librario. Le modalità di presentazione delle domande sono indicate sul sito ufficiale.

È stato pubblicato il bando per l’assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione della lettura e la valorizzazione del patrimonio librario per il 2026. Il provvedimento, adottato con D.D.G. n. 170 del 3 marzo 2026 dal Ministero della Cultura, è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e disciplina modalità e tempi per l’accesso ai contributi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Fondo promozione lettura 2026 per finanziare biblioteche scolastiche e sistemi bibliotecari. Domande dal 1° al 30 aprileIl decreto in Gazzetta Ufficiale stanzia dei fondi per biblioteche scolastiche e sistemi territoriali. Fondo Promozione Lettura 2026: Comuni rafforzano le biblioteche con assunzioni rapide dagli elenchi ASMELComuni e scuole accelerano il potenziamento delle biblioteche grazie alle assunzioni rapide dagli Elenchi Idonei ASMEL Le nuove disposizioni per il... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Fondo per la promozione della lettura, bando 2026 per biblioteche scolastiche; Fondo promozione lettura 2026: pubblicato il Bando rivolto a Biblioteche pubbliche e private; FONDO PROMOZIONE LETTURA 2026: I COMUNI POTENZIANO LE BIBLIOTECHE CON LE ASSUNZIONI RAPIDE DAGLI ELENCHI IDONEI ASMEL; Biblioteche: assegnate le risorse per il 2026, domande entro il 30 aprile. Fondo promozione lettura 2026 per finanziare biblioteche scolastiche e sistemi bibliotecari. Domande dal 1° al 30 aprileIl decreto in Gazzetta Ufficiale stanzia dei fondi per biblioteche scolastiche e sistemi territoriali. Invio domande ad aprile. orizzontescuola.it Fondo Promozione Lettura 2026: 1 milione € per biblioteche scolastiche e sistemi bibliotecari. Domande dal 1° al 30 aprile per progetti che sostengono la lettura e i servizi culturali! #lettura #biblioteche gdc.ancidigitale.it/fondo-promozio… x.com Fondo Promozione Lettura 2026: un milione di euro per biblioteche scolastiche e sistemi bibliotecari! Il Ministero della Cultura ha aperto il bando per contribuire a progetti che rafforzino la lettura, la tutela del patrimonio librario e l’efficienza dei servizi. Le d facebook