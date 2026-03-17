Fondo promozione lettura 2026 per finanziare biblioteche scolastiche e sistemi bibliotecari Domande dal 1° al 30 aprile

Dal 1° al 30 aprile è possibile presentare le domande per il Fondo promozione lettura 2026, istituito con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il finanziamento è destinato a biblioteche scolastiche e sistemi bibliotecari territoriali, che riceveranno i fondi per sostenere le loro attività. La misura permette di destinare risorse specifiche a strutture che operano nel settore della lettura e dell’educazione.

Il decreto in Gazzetta Ufficiale stanzia dei fondi per biblioteche scolastiche e sistemi territoriali. Invio domande ad aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Chieti capitale delle biblioteche scolastiche: scuole da tutto l’Abruzzo al Festival delle biblioteche socialiScuole da tutto l’Abruzzo al Festival delle biblioteche sociali assieme alla cerimonia di premiazione del Premio letterario nazionale “Città di... Rottamazione quinquies: via libera alle domande dal 21 gennaio, scadenza il 30 aprileLa quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, la cosiddetta rottamazione quinquies, sta per partire ufficialmente. Tutti gli aggiornamenti su Fondo promozione Temi più discussi: Fondo Audiovisivo FVG: al via il primo bando 2026 con scadenza 1 aprile; Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, martedì 10 marzo; Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, mercoledì 11 marzo; Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, domenica 15 marzo. Matera: il Comune rinnova il programma Nati per leggere Per il triennio 2026-2028La Giunta comunale ha ratificato il rinnovo dell’intesa con l’Associazione Culturale Pediatri di Puglia e Basilicata inerente l’attuazione del Programma Nati per Leggere 2026-2028. Iniziativa riguardo ... noinotizie.it Bergamo, 100mila euro per promuovere la lettura: torna il bando della Fondazione della Comunità BergamascaLe domande dovranno essere presentate da mercoledì 17 settembre entro le ore 12.00 del 17 ottobre, utilizzando la procedura online, da effettuarsi accedendo al sito della Fondazione Fondazione della ... bergamonews.it "Ho toccato il fondo, ma non mi arrendo" Giuseppe Bellusci, difensore con 135 presenze in Serie A, ora gioca in Promozione e lavora come cameriere in un ristorante: "La colpa è solo mia, mi sono fidato delle persone sbagliate" - facebook.com facebook