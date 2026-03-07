Esce di strada vola nel parcheggio e si schianta col rimorchio per trasportare i cavalli | c' è un ferito

Venerdì 6 marzo, intorno a mezzogiorno, sulla Statale del Brennero si è verificato un incidente che ha coinvolto un veicolo uscito di strada e finito nel parcheggio, schiantandosi contro un rimorchio per il trasporto dei cavalli. Durante lo scontro, una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. La scena ha causato disagi e traffico congestionato sulla strada.

Intorno all’ora di pranzo di ieri, venerdì 6 marzo, si sono vissuti momenti di fortissimo trambusto sulla Statale del Brennero. Più precisamente all’altezza dell’ingresso nord di Egna, con i vigili del fuoco altoatesini intervenuti intorno a mezzogiorno a seguito dell’uscita di strada – per cause ancora in fase di chiarimento – di un’auto, finita in un parcheggio nei pressi di un maneggio. “Il veicolo ha urtato un rimorchio per il trasporto di cavalli parcheggiato nell’area ed è rimasto fermo lateralmente. Parti del rimorchio hanno perforato la carrozzeria dell’auto arrivando fino all’interno dell’abitacolo. Il conducente è riuscito fortunatamente a uscire dal veicolo ed è stato assistito sul posto dal soccorso sanitario, riportando soltanto ferite lievi” fanno sapere i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

