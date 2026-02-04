Follia a Matera affianca l' ex per strada e la sperona al semaforo | 33enne incastrato da video e testimoni

Una scena di follia a Matera. Un uomo di 33 anni ha seguito l’ex compagna per strada, l’ha affiancata al semaforo e le ha speronato l’auto. La polizia lo ha arrestato poco dopo, grazie alle testimonianze e ai video che lo inchiodano. La donna, spaventata, ha raccontato tutto alle forze dell’ordine, che hanno subito avviato le indagini. Ora l’uomo si trova in custodia, accusato di atti persecutori.

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Matera con l’accusa di atti persecutori nei confronti della ex compagna. L’arresto è stato eseguito in flagranza differita dopo che l’uomo, già ammonito dal Questore, è stato ripreso dalle telecamere mentre speronava l’auto della donna e la minacciava. L’episodio, avvenuto il giorno precedente la denuncia, è stato confermato anche da una segnalazione anonima tramite l’app YouPol. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo a Matera e ha visto coinvolto un uomo di 33 anni, residente nella stessa città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

