Follia in Spagna | morso all’avversario e rosso diretto

Durante una partita di Primera Federación, il giocatore Alex Zelaya ha morso un avversario e ha ricevuto un rosso diretto. La scena si è svolta durante il match tra Racing de Ferrol e Celta Fortuna, suscitando sorpresa tra tifosi e osservatori. Zelaya ha agito in modo impulsivo, provocando un fallo che ha interrotto bruscamente il gioco. L’episodio ha suscitato reazioni tra gli spettatori presenti allo stadio, che non hanno potuto credere a quanto accaduto.

