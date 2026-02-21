Follia in Spagna | morso all’avversario e rosso diretto

Durante una partita di Primera Federación, il giocatore Alex Zelaya ha morso un avversario e ha ricevuto un rosso diretto. La scena si è svolta durante il match tra Racing de Ferrol e Celta Fortuna, suscitando sorpresa tra tifosi e osservatori. Zelaya ha agito in modo impulsivo, provocando un fallo che ha interrotto bruscamente il gioco. L’episodio ha suscitato reazioni tra gli spettatori presenti allo stadio, che non hanno potuto credere a quanto accaduto.

Nel campionato spagnolo di Primera Federación (terza divisione nazionale), la sfida tra Racing de Ferrol e Celta Fortuna viene segnata da un episodio surreale: Alex Zelaya viene espulso per aver morso Álvaro Marín durante un'azione di gioco. Decisivo l’intervento del VAR. (Youtube@Real Federación Española Fútbol).🔗 Leggi su Gazzetta.it

