Follia in Spagna | morso all’avversario e rosso diretto
Durante una partita di Primera Federación, il giocatore Alex Zelaya ha morso un avversario e ha ricevuto un rosso diretto. La scena si è svolta durante il match tra Racing de Ferrol e Celta Fortuna, suscitando sorpresa tra tifosi e osservatori. Zelaya ha agito in modo impulsivo, provocando un fallo che ha interrotto bruscamente il gioco. L’episodio ha suscitato reazioni tra gli spettatori presenti allo stadio, che non hanno potuto credere a quanto accaduto.
Nel campionato spagnolo di Primera Federación (terza divisione nazionale), la sfida tra Racing de Ferrol e Celta Fortuna viene segnata da un episodio surreale: Alex Zelaya viene espulso per aver morso Álvaro Marín durante un'azione di gioco. Decisivo l’intervento del VAR. (Youtube@Real Federación Española Fútbol).🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Fiorentina-Udinese, follia di Okoye: rosso diretto dopo 9 minuti per il fallo su Kean
Leggi anche: Pisa Parma, follia di Nzola! Lascia i compagni in dieci: rosso diretto per un gesto violento. La ricostruzioneVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Follia di Spagna, il nuovo concerto de La Mousiké Téchne al Palazzo Siotto di CagliariIl centro storico animato dalle note della grande classica, un'altra volta: alle 18 di sabato 21 avrà luogo un altro appuntamento della quinta stagione concertistica di Castello, organizzata da La Mou ... unionesarda.it
“So che sembra una follia, ma se mi metto in testa che voglio fare qualcosa, nessuno mi ferma. Se non so cucire, e ho davvero quella passione, cucirò. Questo vale anche per la recitazione. Quindi eccomi qui.” 19 febbraio 2004, Marbella, Spagna Nasce Millie - facebook.com facebook