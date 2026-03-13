Chiude l’arbitro nello spogliatoio dopo una partita U14 allenatore squalificato 7 mesi in Toscana

Dopo una partita Under 14 tra Firenze Sud e Fiesole Calcio in Toscana, l'arbitro è stato rinchiuso nello spogliatoio dall'allenatore sospeso per sette mesi. L'episodio si è verificato subito dopo il match, coinvolgendo anche il direttore di gara, che è stato confinato nello spogliatoio insieme all'allenatore. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle circostanze dell'incidente.

Brutto episodio in Toscana dopo una gara Under 14 tra Firenze Sud e Fiesole Calcio: l'allenatore chiude il direttore di gara nello spogliatoio. Squalifica del Giudice Sportivo fino all'11 ottobre.