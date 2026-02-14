Il 5° Rally Città di Foligno in formato mondiale | torna in pista la Lancia che non gareggia dal 1991

Il 5° Rally Città di Foligno, che si svolge questo weekend, ha riacceso l’attenzione sul ritorno della Lancia nel mondo delle competizioni automobilistiche dopo oltre trent'anni. La casa automobilistica italiana, assente dalle gare ufficiali dal 1991, ha deciso di partecipare con una vettura preparata appositamente per l’evento, attirando numerosi appassionati lungo le strade del centro. La gara si svolge in un percorso che attraversa le colline umbre, con strade strette e curve impegnative, mettendo alla prova le capacità dei piloti e delle auto.

Il tracciato complessivo prevede 245 chilometri, di cui 91 cronometrati in 9 prove speciali, con due prove completamente inedite Foligno si prepara a vivere un fine settimana da ricordare, un momento decisamente storico, a scrivere una appassionante pagina di storia sportiva.E' quello del 6 e 7 marzo, per il 5° Rally Città di Foligno, prima prova del Campionato Italiano Rally Terra, il quale si arricchisce infatti di un annuncio destinato a far battere il cuore degli appassionati e a catalizzare l'attenzione mediatica. Lancia Corse, che ha fatto il suo ritorno iridato al recente Rallye Monte-Carlo dopo 34 anni, sarà al via a Foligno con i suoi due equipaggi ufficiali, i quali saranno impegnati in gara soprattutto a titolo di test, avendo individuato le strade disegnate per la gara organizzata da PRS Group come utili per il lavoro di sviluppo delle vetture su fondo sterrato.