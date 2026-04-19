Il 21 aprile 1956 a Milano nacque una nuova testata giornalistica che avrebbe rivoluzionato il modo di fare informazione quotidiana. La pubblicazione introdusse per la prima volta elementi grafici come il colore, i fumetti e una sezione dedicata all’oroscopo, caratteristiche innovative per il settore. Nel corso degli anni, questa testata si è distinta anche per aver trattato temi di letteratura e cultura, tra cui autori come Calvino e Pasolini, contribuendo a plasmare il panorama giornalistico e culturale dell’epoca.

Il 21 aprile 1956 la città di Milano ha la nascita di una testata che avrebbe trasformato radicalmente l’informazione quotidiana, introducendo elementi grafici inediti come il colore, i fumetti e la sezione dedicata all’oroscopo. A settant’anni dal debutto, la storia di questo quotidiano, che ha saputo costruire un ponte tra il giornalismo d’assalto e la più alta letteratura, viene ripercorsa attraverso il volume Quelli che Il Giorno, opera firmata da Mario Consani insieme a Stefano Passarelli. Dalla redazione di via Settala al magnetismo degli intellettuali. Le mura dell’edificio situato in via Settala, nei pressi della Stazione Centrale, non ospitavano solo cronisti in formazione, ma sono diventate il cuore pulsante di un vero e proprio cenacolo letterario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla cronaca a Calvino e Pasolini: 70 anni di una rivoluzione

Notizie correlate

Leggi anche: ’Cronaca di un amore’. A Piacenza l’opera su Callas e Pasolini

I 70 anni del Giorno in mostra a Milano: da Gadda a Pasolini, Pivano e Arbasino, le firme che hanno fatto la storiaMilano – Il 21 aprile 2026 il quotidiano “Il Giorno” compie 70 anni e racconta la sua storia.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Il questore Calvino alla festa della polizia: La mafia non è sconfitta, si mimetizza dietro legalità ingannevole; Il Calvino di Città della Pieve alla finale nazionale dei Campionati di Italiano; Da Pollock a Calvino: dietro il genio creativo c’è sempre un conto matematico; Palermo, il questore Calvino: La mafia non è sconfitta, si infiltra nell’economia e si mimetizza.

Scoprire Calvino a partire dalla sua passione per il cinemaPer chi andava a scuola negli anni Ottanta, Calvino era soprattutto una lettura estiva. Uno scrittore da portare in vacanza. Avremmo dovuto leggere Marcovaldo o Le cosmicomiche o la trilogia ... ilfoglio.it

Per quanto mi riguarda sono un fan sfegatata di Calvino. Credo sia difficile raggiungere le sue vette. Mi è venuto in mente di suggerire qualcosa... tipo...Se una notte d'inverno un viaggiatore ... - facebook.com facebook

#LAuroraDelleCoseInvisibili "Il cammino presuppone che ad ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure che qualcosa cambi in noi. Italo Calvino #VentagliDiParole @VentagliP #Buongiorno Steve McCarry x.com