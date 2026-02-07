Verucchio | Il suono delle pagine fonde letteratura e musica sul palco del Pazzini

Questa sera il teatro Pazzini di Verucchio ospita “Il suono delle pagine”, uno spettacolo che unisce letteratura e musica. Gli artisti prenderanno il palco per far vibrare le parole e i suoni, creando un momento di grande coinvolgimento per il pubblico. L’evento è stato annunciato come un’esperienza unica, pronta a catturare l’attenzione di tutti gli appassionati.

Il teatro Pazzini di Verucchio si prepara ad accogliere un evento che promette di fondere la potenza della parola scritta con l'espressività della musica dal vivo. Domani, con sipario che si alzerà alle ore 18, il palco ospiterà "Il suono delle pagine", lo spettacolo di Matthias Martelli e Simone Zanchini, una produzione di Melo Tondo che si propone di rileggere la grande letteratura italiana attraverso un linguaggio scenico innovativo e coinvolgente. L'iniziativa, che rientra nel palinsesto di una stagione teatrale già caratterizzata dalla contaminazione tra diverse forme d'arte, si preannuncia come un'esperienza immersiva nel patrimonio culturale del nostro Paese.

