Nigeriano aggredito a colpi di mannaia durante una lite a Cagliari | è gravissimo Arrestato un connazionale 41enne

A Selargius, nella Città metropolitana di Cagliari, un uomo di origini nigeriane è stato aggredito con una mannaia durante una lite con un connazionale di 41 anni. L'aggressore è stato arrestato, mentre la vittima si trova in condizioni gravi. La rissa ha portato a un episodio di tentato omicidio che ha sconvolto la zona nella notte.

Notte di violenza a Selargius, nella Città metropolitana di Cagliari, dove una lite tra due uomini si è trasformata in un grave episodio di tentato omicidio. Un uomo di 46 anni è stato ferito in modo gravissimo a colpi di mannaia, mentre l’aggressore, un 41enne nigeriano, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver cercato di uccidere il connazionale. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino all’interno di un fabbricato occupato, dove i due uomini si trovavano. Le condizioni della vittima sono apparse subito critiche: soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata d’urgenza in ospedale e lotta tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

