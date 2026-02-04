A Cilavegna, un uomo è stato condannato a 15 anni di carcere per aver ucciso il proprio fratello durante una lite in casa. La sentenza arriva dopo mesi di indagini e testimonianze, mentre la famiglia cerca di fare i conti con la tragedia.

A Cilavegna, paese immerso tra i campi del Pavese, dove il silenzio delle colline si spezza solo dal canto degli uccelli e dal lontano ronzio delle auto sull’A21, è scattata l’ora della verità. Mercoledì 4 febbraio 2026, la Corte d’Assise di Pavia ha emesso la sentenza che chiude un capitolo di violenza domestica: Massimo Sgroi, 58 anni, è stato condannato a 15 anni di carcere per omicidio preterintenzionale. La vittima, Giuseppe Sgroi, 54 anni, è morto nella notte tra il 27 e il 28 agosto 2024, in un appartamento al piano terra di via S. Giorgio, una strada stretta e silenziosa che si affaccia sul fiume Tidone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uomo condannato a 15 anni per l’omicidio del fratello durante una lite domestica

