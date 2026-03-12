Ogni anno, gli infermieri affrontano in media sei episodi di violenza, con un totale di 12.000 casi registrati. Durante la Giornata nazionale dedicata all’educazione e alla prevenzione contro questa problematica, si evidenzia come questi professionisti siano costantemente impegnati in prima linea, spesso sotto attacco. La violenza nei loro confronti rappresenta una realtà che coinvolge numerosi operatori sanitari e socio-sanitari.

Sono 12mila gli episodi di violenza nei confronti degli infermieri, una media di 6 l’anno a testa. Così nella Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, questi professionisti si confermano “in prima linea”. A dircelo sono i dati raccolti dalla Fnopi (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche) e consegnati all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità per la relazione 2025. La survey fra gli infermieri. A gennaio la Federazione aveva proposto agli iscritti un questionario per monitorare gli episodi di violenza e hanno risposto in 6. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Infermieri sotto assedio: i numeri della violenza e le frizioni interne

