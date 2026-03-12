Il 13 marzo è giornata di digiuno e preghiera per la pace | Fermare la spirale della violenza

Il 13 marzo si dedica al digiuno e alla preghiera per la pace, con l’obiettivo di fermare la spirale della violenza. In risposta all’aumento di conflitti in Medio Oriente, i vescovi italiani invitano a un momento di raccoglimento e a una maggiore responsabilità della comunità internazionale. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a rafforzare l’unità tra le persone coinvolte.

Di fronte all'escalation di violenza in Medio Oriente, i vescovi italiani lanciano un appello forte alla preghiera e alla responsabilità della comunità internazionale. La Presidenza della Conferenza episcopale italiana ha infatti promosso per il 13 marzo una giornata di digiuno e preghiera per la.

Contro i venti di guerra, la CEI chiama l'Italia: giornata di preghiera e digiuno il 13 marzo

Preghiera e digiuno per la pace

Cei, 'fermare la violenza', preghiera e digiuno il 13 marzo
L'escalation di violenza in Medio Oriente rischia di trascinare l'umanità in una guerra di proporzioni planetarie, una nuova inutile strage dalle conseguenze incalcolabili.

L'invito della Cei alle comunità ecclesiali: «Fermare la spirale della violenza». Celebrazioni, via Crucis e digiuno con un'intenzione particolare per il Medio Oriente

