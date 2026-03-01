Ha un arresto cardiaco mentre gioca a calcio | 24enne ricoverato a Novara

Un giovane di 24 anni ha subito un arresto cardiaco mentre giocava a calcio nel pomeriggio di ieri nel vercellese. È stato immediatamente soccorso e trasportato in condizioni critiche all'ospedale Maggiore di Novara, dove si trova attualmente in terapia intensiva. L'episodio si è verificato durante una partita del campionato di CSI.