Ha un arresto cardiaco mentre gioca a calcio | 24enne ricoverato a Novara
Un giovane di 24 anni ha subito un arresto cardiaco mentre giocava a calcio nel pomeriggio di ieri nel vercellese. È stato immediatamente soccorso e trasportato in condizioni critiche all'ospedale Maggiore di Novara, dove si trova attualmente in terapia intensiva. L'episodio si è verificato durante una partita del campionato di CSI.
Ha un arresto cardiaco, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Maggiore Novara. L'episodio ieri, sabato 28 febbraio, nel pomeriggio durante una partita di calcio del campionato di Csi nel vercellese.Un ragazzo di 24 anni, D. P., atleta del Crova Calcio, che stava giocando contro Livorno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Muore a 15 anni per arresto cardiaco mentre gioca a calcetto: indagato il medico dello sportIndagato il medico sportivo per la morte del 15enne Paul Nana Ampong, colpito da arresto cardiaco mentre giocava a calcetto a Pordenone.
Pordenone, 15enne Paul Ampong morto per "malore improvviso" mentre giocava a calcio: colto da arresto cardiaco dopo scontro con avversarioL'adolescente è stato colto da infarto mentre giocava in un campetto lungo la Pontebbana (Pordenone).
Contenuti utili per approfondire Novara.
Temi più discussi: Calciatore di 24 anni in arresto cardiaco durante una partita è grave all’ospedale di Novara; Arresto cardiaco per un calciatore dilettante di 24 anni. E' in rianimazione; Crova: arresto cardiaco per un ragazzo di 24 anni durante la partita di calcio. Trasportato in elisoccorso il rianimazione a Novara; Giovane colto da arresto cardiaco sul campo da calcio.
Arresto cardiaco per un calciatore dilettante di 24 anni. E' in rianimazioneIl giovane ha avuto il grave malore nell'intervallo della partita tra Crova e Livorno Ferraris. Portato con l'elisoccorso del 118 all'opedale maggiore di Novara. E' in rianimazione. rainews.it
Paura sul campo da calcio: ragazzo di 24 anni colto da arresto cardiacoUn giovane calciatore di 24 anni è stato colto da arresto cardiaco mentre giocava su un campo da calcio. È successo a Crova, nel Vercellese ... laprovinciadibiella.it
#NOaipienipoteri #ReferendumGiustizia #Avs Il gazebo di #Novara x.com
Buongiorno Novara Scatto di Matteo Caruso #fotomarzoNovaraToday - facebook.com facebook