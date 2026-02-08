Gli studi legali più prestigiosi le liste dei candidati al Consiglio comunale e il miele dello sballo | la settimana di Dossier
La scena politica di Agrigento si infiamma con un nuovo colpo di scena. Gli studi legali più noti della città ottengono risarcimenti milionari, mentre le candidature al Consiglio comunale continuano a fare discutere. La settimana di Dossier svela anche i verdetti che cambiano gli equilibri, lasciando tutti a guardare con attenzione.
Verdetti ribaltati e risarcimenti milionari: quali sono gli studi legali più prestigiosi di Agrigento. L’avvocatura sta cambiando tra nuove norme, aggiornamenti professionali e l’impatto dell’Ai. Il valore della professione, però, resta immutato. Gli avvocati agrigentini – donne e uomini, penalisti e civilisti, decani o giovani in carriera – lo sanno bene. Gerlando Cardinale, per Dossier, ha fatto un viaggio all'interno dell'avvocatura agrigentina, da dove comunque s'è registrata una grande fuga, e fotografa i 10 studi più prestigiosi, ricordando anche alcune cause storiche.Il nome del candidato a sindaco di Agrigento non c'è, ma le liste per il Consiglio sono pronte: una è di grandi raccoglitori di voti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
