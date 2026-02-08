La settimana di Dossier | dal trasferimenti dei mafiosi catanesi con il 41bis alla settimana di Sant' Agata

La settimana di Dossier si apre con una notizia sulla riorganizzazione del 41 bis. Si prepara un nuovo piano di trasferimenti per molti mafiosi catanesi che si trovano nel carcere duro. La decisione arriva in un momento di tensione tra le autorità e le famiglie criminali, che temono un peggioramento delle condizioni di detenzione. La questione si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza sempre più stringenti contro le organizzazioni mafiose.

Un piano per riorganizzare il 41 bis: trasferimenti in vista per molti mafiosi catanesi al "carcere duro". Il Governo Meloni mira a creare strutture esclusivamente destinate ai detenuti più pericolosi, riducendo quelle che attualmente li ospitano da 12 a 7. Come ricostruisce Sandra Figliuolo, saranno concentrate in alcuni regioni, tra cui la Sardegna che ha già protestato. Ecco chi sono i boss etnei che dovranno spostarsi.Il crack "cucinato" in casa per non comprarlo a Catania, così il gruppo Sabato ha riempito il vuoto dei Sangani. Marco Carlino ha visionato le carte dell'inchiesta "Game Over", che ricostruisce l'organigramma della cellula emersa a Randazzo dopo l'operazione "Terra Bruciata".🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Questa settimana su Dossier si esplora il cammino del movimento neocatecumenale, nato sotto la guida di Kiko Argüello, e il suo impatto sui quartieri di Catania.

Da settimane il governo Meloni lavora a un nuovo piano per il 41 bis.

