Firenze Rocks 2026 i grandi nomi Lenny Kravitz Robbie Williams e The Cure

Dal 12 al 14 giugno, alla Visarno Arena di Firenze si terrà l'ottava edizione di Firenze Rocks, con la partecipazione di artisti come Lenny Kravitz, Robbie Williams, The Cure e Salmo. L’evento musicale prevede tre giornate di concerti e coinvolgerà numerosi appassionati, confermandosi come uno dei principali appuntamenti dell’estate musicale in Italia. I biglietti sono stati messi in vendita e l’organizzazione ha annunciato la presenza di altri artisti nel line-up.

Firenze, 24 aprile 2026 – Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams, The Cure e molti altri: sono i nomi che animeranno dal 12 al 14 giugno il Firenze Rocks alla Visarno Arena, ottava edizione. Un appuntamento ormai centrale nel panorama live europeo, capace ogni anno di trasformare Firenze in uno dei principali hub della musica internazionale. “Firenze Rocks si conferma crocevia della grande musica internazionale e punto di riferimento tra i grandi festival a livello europeo – sottolinea la sindaca Sara Funaro – La Visarno Arena si prepara ancora una volta a trasformarsi nel cuore dell'estate live nazionale e internazionale, collocando la nostra città tra le grandi mete della musica europea".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze Rocks 2026, i grandi nomi. Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure Notizie correlate Opel Firenze Rocks 2026, come comprare i biglietti per Lenny Kravitz e Salmo il 12 giugnoL'edizione 2026 dell'Opel Firenze Rocks si preannuncia più infuocata che mai, con la Visarno Arena pronta ad accogliere, da venerdì 12 a domenica 14... Opel Firenze Rocks, Funaro: “Nostra città tra grandi mete della musica europea”Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams, The Cure e molti altri: dal 12 al 14 giugno torna alla Visarno Arena Opel Firenze Rocks, che nel 2026 giunge... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Regolamento: Firenze Rocks – Lenny Kravitz e The Cure in concerto; I concerti più attesi della prossima estate in Italia; Firenze Rocks: Lenny Kravitz e The Cure in concerto; I Punkcake sul palco del The Cage. Firenze Rocks scalda i motori: da Lenny Kravitz ai Cure torna la grande musicaAl via il 12 giugno alla Visarno Arena Opel il festival fiorentino, alla sua ottava edizione, che trasforma la città in uno dei principali hub internazionali per i live ... adnkronos.com Opel Firenze Rocks, ottava edizione, dal 12 al 14 giugno 2026Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams, The Cure e molti altri dal 12 al 14 giugno torna alla Visarno Arena Opel Firenze Rocks ... controradio.it Ad aprire il festival, venerdì 12 giugno, saranno Lenny Kravitz e Salmo, entrambi per la prima volta sul palco del festival prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro. #controradionews #podcast #firenzerocks facebook Firenze Rocks: Lenny Kravitz e The Cure in concerto Partecipa al contest x.com