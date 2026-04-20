Nella notte, un giovane di 23 anni è stato ferito con coltellate presso la fermata della tramvia Strozzi-Fallaci, vicino alla Fortezza da Basso. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23:30 e rappresenta un episodio tra i numerosi che si sono verificati recentemente in città, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza pubblica. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze.

FIRENZE – Un 23enne è stato accoltellato a una fermata della tramvia, ieri sera, intorno alle 23,30 in zona Fortezza da Basso. La vittima, secondo quanto ricostruito, era in compagnia di un amico alla fermata ‘Strozzi Fallaci’ quando si è allontanato per parlare con un ragazzo. La vittima, secondo le testimonianze raccolte, dopo un breve colloquio, è stato ferito a un braccio con la lama, poi l’aggressore è fuggito. Su segnalazione al 112 Nue, sono intervenuti un’ambulanza del 118 e la polizia. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile dell’aggressione. Al momento non sono noti i motivi dell’accoltellamento e cosa si siano detti il 23enne ferito e aggressore fuggito.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, tramvia: ferito a coltellate nella notte alla fermata Strozzi-Fallaci. E’ l’ennesima aggressione in città

Notizie correlate

Leggi anche: Firenze, muore per un malore alla fermata della tramvia di prima mattina

Firenze: muore alla fermata della tramvia. Era appena uscito da SolliccianoFIRENZE – Stamattina, 3 aprile 2026, un uomo è morto a Firenze, mentre aspettava la tramvia alla fermata di Arcipressi, sulla linea 1.